Удмуртский национальный праздник пройдет 12 июня в парке Березовая роща.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День города отпразднуют Гербер. Удмуртский национальный праздник пройдет 12 июня в парке Березовая роща, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В удмуртской традиции Гербер символизирует окончание весеннего сева, это самый значимый день в народном календаре. Традиционно в столице Удмуртии он проходит в парке Березовая роща.

12 июня с 11:00 здесь будут встречать гостей творческие коллективы Ижевска. Торжественное открытие праздника состоится на главной сцене в 13:00.

Организаторы подготовили как уже полюбившиеся ижевчанам развлечения, так и сюрпризы. На площадках Гербера пройдут мастер-классы, игры, спортивные состязания с народным колоритом и викторины на знание истории родного края.

Все, кто придет на праздник, смогут изготовить обереги и национальные значки, а также привязать ленточки с добрыми пожеланиями к дереву - символу плодородного года.

На Гербере участников ждет и кулинарное изобилие. Горячие перепечи и табани можно будет получить прямо из печи и, конечно, отведать непременную обрядовую кашу.

Концертная программа вместит в себя номера современных удмуртских исполнителей и народные песни и танцы. Кульминацией праздника станет традиционный хоровод, который объединит всех гостей торжества. Завершится Гербер дискотекой в стиле этно, где выступят известные удмуртские эстрадные музыканты.

Вход на все мероприятия свободный.

Добавим, праздник «Ижкар Гербер» состоится в рамках фестиваля «Дни города», который пройдет в Ижевске с 10 по 12 июня. Подробнее с праздничной программой можно познакомиться на сайте «Дни города-2021».

И напомним, республиканский Гербер в этом году пройдет в Вавоже 26 июня. Праздник будет организован в формате «ВДНХ удмуртского мира». Гостей ждут не только выступления национальных творческих коллективов, но и большая выставка достижений сельского хозяйства, высоких технологий и декоративно-прикладного искусства.