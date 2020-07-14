Три концерта под открытым небом в Ижевске дадут артисты филармонии

Во вторник, 14 июля, горожан приглашают в парк «Березовая роща».

Ижевск. Удмуртия. Артисты Удмуртской государственной филармонии на этой неделе устроят 3 концерта под открытым небом в Ижевске. Как сообщается в группе учреждения культуры в ВКонтакте, выступления пройдут в рамках фестиваля «Музыка летом».

Во вторник, 14 июля, в 19:30 парке «Березовая роща» будет играть эстрадный ансамбль «Шулдыр Жыт» имени Ушакова.

16 июля в 19:30 в сквере оружейника Драгунова состоится выступление Академической хоровой капеллы Удмуртской Республики. 18 июля в 11:00 там же концерт проведет оркестр «Золотая мелодия».

Вход на мероприятия свободный. Но не стоит забывать о безопасности: соблюдении социальной дистанции и использовании масок.

В филармонии отметили, что запланирован ряд концертов на фан-зоне парка Кирова, в которых примут участие все ведущие коллективы.