Сдать объект планируют к концу 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкция Национальной библиотеки Удмуртии продолжается в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, работы по реконструкции стартовали в 2019 году, а сдать объект планируют к концу 2021 года.

У основного здания библиотеки появится шестиэтажный пристрой, что позволит значительно расширить площади учреждения и разместить там не только все фонды, но и читальные залы разного формата, конференц-залы, литературную гостиную, коворкинг.





Общая площадь застройки — более 1800 квадратных метров. На середину апреля 2020 года в основном здании установили окна, идёт монтаж внутренних инженерных систем, практически закончены работы на крыше и фасаде здания. Что касается нового здания будущего книгохранилища, которое примыкает к главному корпусу библиотеки, то здесь полностью возведён монолитный железобетонный каркас, возводятся стены и перегородки, лестницы, начался монтаж инженерных систем.