Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

Команду Первого канала в Ижевске встречали песнями, танцами, хлебом и солью.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске высадился звездный десант Первого канала. Вместе с ведущими в столицу Удмуртской Республики прибыл и Филипп Киркоров, который выступит вечером на Центральной площади. Эмоциями от встречи он поделился в своем аккаунте в инстаграме.
По словам артиста, возле трапа самолета команду ждали песни, танцы, хлеб и соль. Кроме того, продюсер Борис Рубиновский накормил Киркорова пирожками. «Ну и, конечно, спасибо Домовому Ижевска, без которого уже 21 год подряд я не представляю себе ни одного приезда в Удмуртию - нашему рулевому здесь БОРЕ РУБИНОВСКОМУ @borisizh, его гостеприимству и невероятным традиционным пирожкам! Прощай диета!» - написал Филипп Киркоров.
А вот так потрясающе нашу делегацию от @1tv @baranovskaya_tv @arinasharapova1tv @boris_grachevsky_ @eralashofficial и благотворительную миссию ПЕРВОГО КАНАЛА , в честь ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ -"СТАНЬ ПЕРВЫМ" встречали в г.ИЖЕВСКЕ ,в Первый День Лета! С песнями, с танцами, с хлебом и солью!!! И это только начало этого невероятного Первого Летнего Дня на ПЕРВОМ @1tv !!!! Все самое интересное -впереди! Ну и конечно спасибо Домовому Ижевска, без которого уже 21 год подряд ,я не представляю себе ни одного приезда в Удмуртию- нашему рулевому здесь БОРЕ РУБИНОВСКОМУ @borisizh , его гостеприимству и невероятным традиционным пирожкам!! Прощай диета, ! Look by @gucci Video&photo @phot.on #ижевск #станьпервым #филиппкиркоров #первыйканал #деньзащитыдетей #благотворительнаяакция
9,520 Likes, 126 Comments - Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Instagram: "А вот так потрясающе нашу делегацию от @1tv @baranovskaya_tv @arinasharapova1tv @boris_grachevsky_..."
Отметим, что пирожки от Бориса Рубиновского уже неоднократно попадали в соцсети различных звезд.
1 июня в 18:00 на Центральной площади Ижевска начнется гала-концерт «Стань Первым!» с участием музыкальных звёзд.