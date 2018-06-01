Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

Команду Первого канала в Ижевске встречали песнями, танцами, хлебом и солью.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске высадился звездный десант Первого канала. Вместе с ведущими в столицу Удмуртской Республики прибыл и Филипп Киркоров, который выступит вечером на Центральной площади. Эмоциями от встречи он поделился в своем аккаунте в инстаграме.

По словам артиста, возле трапа самолета команду ждали песни, танцы, хлеб и соль. Кроме того, продюсер Борис Рубиновский накормил Киркорова пирожками. «Ну и, конечно, спасибо Домовому Ижевска, без которого уже 21 год подряд я не представляю себе ни одного приезда в Удмуртию - нашему рулевому здесь БОРЕ РУБИНОВСКОМУ @borisizh, его гостеприимству и невероятным традиционным пирожкам! Прощай диета!» - написал Филипп Киркоров.

Отметим, что пирожки от Бориса Рубиновского уже неоднократно попадали в соцсети различных звезд.

1 июня в 18:00 на Центральной площади Ижевска начнется гала-концерт «Стань Первым!» с участием музыкальных звёзд.