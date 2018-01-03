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      4 января: куда сходить жителям Удмуртии

      17:57, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      17:57, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      392
      0
      #отдых\n#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pxhere.com
      392
      0

      Афиша культурных событий в городах республики.

      Ижевск. Удмуртия. Новогодние праздники в Удмуртии в самом разгаре. Для тех, кто устал от лежания на диване, музеи и театры подготовили выставки и представления. Спортивные базы предлагают покататься на лыжах и тюбингах. Информационное агентство «Сусанин» предлагает обзор событий на четверг, 4 января.

      Ижевск

      Драмтеатр, 10:00, 13:00 – «Красная шапочка». Цена: 300 рублей.

      19:00 – спектакль «Ханума». Цена: 500 – 800 рублей.

      Национальный театр, 10:00, 13:00 – «Морозко». Цена: 250-300 рублей.

      18:00 – спектакль «Выходили бабки замуж». Цена: 250-300 рублей.

      Театр кукол, 10:00, 13:00, 16:00 – спектакль «Кот в сапогах» + новогодняя интермедия. Цена: 200, 250 рублей.

      Театр оперы и балета, 11:00, 14:00 – спектакль «Буратино». Цена: 350 рублей.

      Цирк, 12:00, 16:00 – новогодняя сказка «Двенадцать месяцев». Цена: 500-1300 рублей.

      Музей имени Калашникова, 11:00 – интерактивная площадка «Лаборатория научных развлечений».

      Национальный музей имени Кузебая Герда, 11:00, 13:00 – музейное занятие «Загадки Тол Бабая» для детей от 4 до 6 лет на выставке «Рождество да святки». Цена: 60 рублей.

      15:00 – мастер-класс по аппликации «Зимнее утро» на выставке «Рождество да святки». Бесплатно при наличии входного билета.

      Зоопарк, 13:00 – новогоднее представление «Операция «Письмо», или почтовая служба Деда Мороза. Цена: 100-250 рублей.

      Глазов

      Глазовский краеведческий музей, 10:00 – научно-интерактивный музей «МультишоУМ». Цена: 100-200 рублей.

      Культурный центр «Россия», 10:00 – новогоднее представление «Тайна королевства Кракатук». Цена: 25-400 рублей.

      Лицей искусств, 11:00, 14:00 – новогодний мюзикл «Старая сказка о Золушке». Цена 250 рублей.

      Театр «Парафраз», 13:00 – представление «Как Женька чудо искал». Цена: 200 рублей.

      17:00 – театральная фантазия «Чичиков балаганЪ». Цена: 500 рублей.

      Сарапул

      Городской сад имени А.С. Пушкина, 12:00 – новогоднее представление для детей.

      Дача Башенина, 14:00 – праздничная программа «На ёлку к Башениным». Цена: 700 рублей.

      Сарапульский театр, 11:00, 14:00 – «Волшебная лампа Аладдина». Цена: 300 рублей.

      Шаркан:

      Удмуртский Тол Бабай ждет гостей с 10:00 до 16:00. Цена билета: 250 рублей детский, 300 рублей взрослый. Возможны экскурсии со сказочными персонажами.

      17:57, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      392
      0
      #отдых\n#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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