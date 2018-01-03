4 января: куда сходить жителям Удмуртии

Афиша культурных событий в городах республики.
Ижевск. Удмуртия. Новогодние праздники в Удмуртии в самом разгаре. Для тех, кто устал от лежания на диване, музеи и театры подготовили выставки и представления. Спортивные базы предлагают покататься на лыжах и тюбингах. Информационное агентство «Сусанин» предлагает обзор событий на четверг, 4 января.
Ижевск
Драмтеатр, 10:00, 13:00 – «Красная шапочка». Цена: 300 рублей.
19:00 – спектакль «Ханума». Цена: 500 – 800 рублей.
Национальный театр, 10:00, 13:00 – «Морозко». Цена: 250-300 рублей.
18:00 – спектакль «Выходили бабки замуж». Цена: 250-300 рублей.
Театр кукол, 10:00, 13:00, 16:00 – спектакль «Кот в сапогах» + новогодняя интермедия. Цена: 200, 250 рублей.
Театр оперы и балета, 11:00, 14:00 – спектакль «Буратино». Цена: 350 рублей.
Цирк, 12:00, 16:00 – новогодняя сказка «Двенадцать месяцев». Цена: 500-1300 рублей.
Музей имени Калашникова, 11:00 – интерактивная площадка «Лаборатория научных развлечений».
Национальный музей имени Кузебая Герда, 11:00, 13:00 – музейное занятие «Загадки Тол Бабая» для детей от 4 до 6 лет на выставке «Рождество да святки». Цена: 60 рублей.
15:00 – мастер-класс по аппликации «Зимнее утро» на выставке «Рождество да святки». Бесплатно при наличии входного билета.
Зоопарк, 13:00 – новогоднее представление «Операция «Письмо», или почтовая служба Деда Мороза. Цена: 100-250 рублей.
Глазов
Глазовский краеведческий музей, 10:00 – научно-интерактивный музей «МультишоУМ». Цена: 100-200 рублей.
Культурный центр «Россия», 10:00 – новогоднее представление «Тайна королевства Кракатук». Цена: 25-400 рублей.
Лицей искусств, 11:00, 14:00 – новогодний мюзикл «Старая сказка о Золушке». Цена 250 рублей.
Театр «Парафраз», 13:00 – представление «Как Женька чудо искал». Цена: 200 рублей.
17:00 – театральная фантазия «Чичиков балаганЪ». Цена: 500 рублей.
Сарапул
Городской сад имени А.С. Пушкина, 12:00 – новогоднее представление для детей.
Дача Башенина, 14:00 – праздничная программа «На ёлку к Башениным». Цена: 700 рублей.
Сарапульский театр, 11:00, 14:00 – «Волшебная лампа Аладдина». Цена: 300 рублей.
Шаркан:
Удмуртский Тол Бабай ждет гостей с 10:00 до 16:00. Цена билета: 250 рублей детский, 300 рублей взрослый. Возможны экскурсии со сказочными персонажами.