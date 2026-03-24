Ижевск. Удмуртия. Ижевское оружейное предприятие концерн «Калашников» получило свидетельство Роспатента на свой первый позиционный товарный знак. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Патент получен на переводчик-предохранитель режимов стрельбы на автомате Калашникова. Он выполнен в виде детали сложной формы, находящейся на правой стороне ствольной коробки оружия над спусковым крючком.

Как пояснили в пресс-службе, позиционный товарный знак предназначен для защиты формы и местоположения переводчика-предохранителя, а также в целом уникальности инженерного конструкторского решения.

«Калашников» уделяет большое внимание защите своего бренда, ставшего символом блестящих достижений инженерной мысли, высочайшего конструкторского мастерства и превосходного качества производимой продукции. Товарные знаки предприятия зарегистрированы в отношении широкого перечня товаров, в т. ч. оружия, транспортных средств, ювелирных изделий, бижутерии, одежды, игр, спортивных товаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиционные товарные знаки уменьшают риск производства конкурентами похожих товаров, предоставляя правообладателям более гибкий и широкий объем правовой охраны.

