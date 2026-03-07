Закрыть
Ижевский механический завод за год увеличил выручку на 30%

18:08, 07 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
Ижевский механический завод за год увеличил выручку на 30%
#ижевское оружие #ИМЗ #Концерн «Калашников»
Источник фото: Концерн «Калашников»
Более всего выросла выручка от продаж пистолетов — на 73%.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году Ижевский механический завод увеличил выручку на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Статистические данные приводит пресс-служба Концерна «Калашников»

Положительная динамика зафиксирована в линейке выпуска продукции от гражданского оружия до спецтехники. Более всего выросла выручка от продаж пистолетов — на 73%, гражданского стрелкового оружия — на 38%, техники спецназначения — на 26%. 

 

