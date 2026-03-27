Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид

В ижевском техническом университете появилась брендированная учебная аудитория «Калашникова»

15:25, 27 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В ижевском техническом университете появилась брендированная учебная аудитория «Калашникова»
15:25, 27 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#Концерн «Калашников»\n#ижевское оружие
Источник фото: пресс-служба Концерна «Калашников»
179
0

Для аудитории также приобрели мебель, компьютеры и социальное оборудование.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском государственном техническом университете на кафедре «Стрелковое оружие» открылась специализированная учебная аудитория в стилистике концерна «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Открытие состоялось в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы развития стрелковой отрасли в РФ».

«Ремонт в аудитории выполнен в фирменном стиле «Калашникова». Приобретены новая мебель, компьютеры и специальное оборудование. Интерьер украшен изображением взрыв-схемы АК-12, выполненной гравером конструкторско-технологического центра Романом Заберовым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 70 лет существования на кафедре «Стрелковое оружие» в ИжГТУ было подготовлено 3000 специалистов. В том числе выпускниками кафедры являются широко известные в стране и мире Геннадий Никонов, Владимир Ярыгин, Виктор Калашников, Михаил Драгунов, Андрей Чукавин и другие.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:25, 27 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#Концерн «Калашников»\n#ижевское оружие