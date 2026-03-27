Ижевск. Удмуртия. В Ижевском государственном техническом университете на кафедре «Стрелковое оружие» открылась специализированная учебная аудитория в стилистике концерна «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Открытие состоялось в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы развития стрелковой отрасли в РФ».

«Ремонт в аудитории выполнен в фирменном стиле «Калашникова». Приобретены новая мебель, компьютеры и специальное оборудование. Интерьер украшен изображением взрыв-схемы АК-12, выполненной гравером конструкторско-технологического центра Романом Заберовым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 70 лет существования на кафедре «Стрелковое оружие» в ИжГТУ было подготовлено 3000 специалистов. В том числе выпускниками кафедры являются широко известные в стране и мире Геннадий Никонов, Владимир Ярыгин, Виктор Калашников, Михаил Драгунов, Андрей Чукавин и другие.