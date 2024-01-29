В Удмуртии появится региональная программа по развитию БПЛА

Ижевск. Удмуртия. Региональная программа по развитию беспилотных летательных аппаратов в Удмуртии находится на финальной стадии согласования. Об этом журналистам сообщила первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

В 2023 году в России появился новый национальный проект по развитию беспилотных систем. Удмуртия стала одним из регионов, где нацпроект будет реализовываться. В 2025 году на территории республики должен появиться научно-технологический центр по созданию и производству комплектующих для отрасли.

«Пока мы определяемся с участниками проекта. Для этого у нас есть весь 2024 год. Кроме того, на финальной стадии согласования у нас находится региональная программа по развитию БПЛА. В неё будет входить Республиканские Минтранс, Минпромторг и Минобрнауми. Данный проект не может существовать только по линии производства. Здесь нужны разработки, инновации, подготовка кадров внедрение технологий и всё, что связано с логистикой», — рассказала Ольга Абрамова.

Также она добавила, что место под размещение научно-технологического проекта пока не определено. Правительство сейчас ведёт на эту тему переговоры с производителями и также открыто к новым предложениям.

Напомним, на создание научно-производственного центра по БПЛА в Удмуртии направят 1 млрд рублей.