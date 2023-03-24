В Удмуртии может появиться производство мало- и среднетоннажной химии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия в Кизнере может появиться производство мало- и среднетоннажной химии. Вопрос о передаче завода в долгосрочную аренду прорабатывается ведомствами. Об этом сообщает «Интерфакс - Поволжье», со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Имущество бывшего объекта по уничтожению химоружия «Кизнер» могут передать в долгосрочную аренду «Газпром нефти». Рассматривались варианты концессии, соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и договор аренды с инвестобязательствами.

Прошло несколько совещаний, где был дан полный анализ всем рассматриваемым вариантам. Так, в случае с концессией или ГЧП, потребуется изменение законодательства. Тогда процесс затянется более, чем на год. «Газпром» же планирует запустить проект в кротчайшие сроки, для этого оптимальным вариантом является долгосрочная аренда. Этот вариант и стал базовым.

Сейчас механизм передачи объекта в аренду «Газпром нефти» прорабатывается с участием Росимущества. Компания планирует владеть объектом 30 лет. За это время пройдёт реконструкция старых и возведение новых зданий.