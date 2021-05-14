Самолёты из Ижевска могут полететь в Новосибирск и Калининград

При этом рейсов в Казань не будет.

Ижевск. Удмуртия. Между Ижевском и Новосибирском может быть запущен регулярный авиарейс. Об этом, отвечая на вопросы пользователей в соцсети Instagram, сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников.

Пользователей интересовал вопрос: будут ли выполняться рейсы из Ижевска в Казань и Новосибирск. По словам Синельникова, полётов в столицу Татарстана не будет, а над сибирской столицей также идёт работа. Также идёт работа над полётами в Калининград — глава удмуртской авиакомпании заявил, что в следующем сезоне «Ижавиа» попробует запустить рейсы в самый западный город России. Полёты в Минск пока под вопросом — «есть сложности».

Кроме того, прямые полёты в Санкт-Петербург с июня будут производиться пять раз в неделю: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Сейчас «Ижавиа» летает в Северную столицу три раза. На вопрос, почему самолёты в Сочи летают через Москву, Синельников ответил, что в этом есть экономические причины — в межсезонье рейс «не потянули бы». С июня все рейсы в Олимпийскую столицу станут прямыми.

Также пользователей интересовало, планируется ли принимать самолёты авиакомпании S7 в Ижевске. На это Синельников ответил, что технически аэропорт удмуртской столицы к этому готов, но переговоры по условиям сотрудничества идут более двух лет. Зато в 2020 году ижевский аэровокзал получил ещё 3 регулярные авиакомпании: «Победа» (рейсы во Внуково и обратно), Red Wings (Екатеринбург и обратно) и «Россия» (Шереметьево и обратно).

По количеству новых бортов гендиректор «Ижавиа» сообщил, что в этом году их будет ещё два. Обновление авиапарка, по его словам, оправдало ожидания и даже превысило их.

И наконец, наверное, главная метрика любого аэропорта — пассажиропоток. Пользователи спросили, обгоняет ли Ижевск по числу пассажиров Бегишево (Набережные Челны). По словам Синельникова, наш аэропорт соревнуется сам с собой: цель на 2021 год — достичь отметки 500 тыс. пассажиров в год. До ковида пассажиропоток Ижевска составлял 350 тыс., а Бегишево — 750 тыс. Надо при этом отметить, что до 2020 года жители Удмуртии ездили в соседний Татарстан, чтобы из аэропорта Набережных Челнов улететь в Москву дешевле. Вполне возможно, что появление «Победы» в Ижевске поубавит пассажиропоток Бегишево.