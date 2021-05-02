Аэропорт Ижевска превысил объём перевозок 2019 года

Теперь из Ижевска во все направления летают шесть авиакомпаний.



Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт восстанавливает все рейсы в Москву, которые были убраны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил гендиректор Ижевского аэропорта и авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников в своём аккаунте в соцсети Instagram.

Так, авиакомпания «Аэрофлот» со 2 мая возобновляет полёты из Ижевска в Москву. Ранее перевозчик передал свои рейсы дочерней компании «Россия», которая летала в российскую столицу дважды в день.

Таким образом, из Ижевска в московский аэропорт Шереметьево теперь летают сразу две авиакомпании: «Россия» — в 11:35 и 20:45 и «Аэрофлот» — в 8:00. Цены на билеты у перевозчиков одинаковые и составляют в среднем 5,5 тыс. рублей. Все полёты будут выполняться на самолётах Sukhoi Superjet 100. Они рассчитаны на 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе, 75 в экономе.

Как заявил Синельников, Ижевский аэропорт полностью восстанавливает и даже «серьёзно превышает» объём перевозок 2019 года: пассажиропоток приближается к годовому плану в 500 тыс. человек.

Таким образом, из Ижевска во все направления летают пять авиакомпаний, четыре из них — в российскую столицу.

Напомним, что в 2020 году в Удмуртии появились два новых авиаперевозчика: «Победа», выполняющая рейсы до Москвы и обратно, а также «Red Wings», летающие в Екатеринбург и обратно.