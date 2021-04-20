Объем промпроизводства в Удмуртии в первом квартале снизился на 7,9%

В среднем по России снижение составило 1,3%

Ижевск. Удмуртия. По итогам первого квартала объемы промышленного производства в Удмуртии снизились на 7,9%. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. По данным ведомства, в среднем по стране спад составил 1,3%. В Приволжском федеральном округе Удмуртская Республика по этому показателю занимает последнее место.

Добыча полезных ископаемых в регионе снизилась на 13,7%, в том числе нефтедобыча – на 14,6%. Сокращение в обрабатывающем производстве составило 3,8%. Наиболее существенный спад отмечен в производстве лекарственных средств и медицинских материалов (на 27%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 22%), химических продуктов и одежды (на 17%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 15%).

Вместе с тем отмечается рост в 2,5 раза в сфере производства текстильных изделий. Увеличение показало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+29%), электрического оборудования (+на 26%), резиновых и пластмассовых изделий (+13%).

Производство пищевых продуктов в целом уменьшилось на 1%.