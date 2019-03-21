Подмена заявок: фонд капремонта в Удмуртии нарушил правила конкуренции

Организация заключила с участниками торгов антиконкурентные соглашения.

Ижевск. Удмуртия. Фонд капремонта в Удмуртии нарушил правила конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по республике.

В 2016 году между Фондом и участниками торгов ООО «Оникс-Строй+» и ООО «Лидер» были заключены антиконкурентные соглашения на выполнение капремонта. Нарушение выразилось в подмене заявок участников с добавлением объектов или видов работ, увеличением стоимости, а также подписании иных договоров. Отметим, что торги на новые объекты не проводились.

Соглашения между Фондом капремонта и участниками торгов привели к ограничению конкуренции.

По данному факту УФАС по Удмуртии возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела по статье 14.32 КоАП РФ («Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности»).

Напомним, в марте 2018 года в Ижевске арестовали экс-директора фонда Алексея Горбунова. Его обвиняют в растрате. В феврале под домашний арест поместили заместителя директора фонда, бывшего директора организации Андрея Смирнова.

В настоящее время фонд возглавляет Диана Новомейская.