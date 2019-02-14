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Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

18:15, 14 февраля, 2019
Дарья Саушина
18:15, 14 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: facebook.com (Андрей Смирнов)
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Правоохранители заподозрили его в растрате.

Ижевск. Удмуртия. Депутата Госсовета Удмуртии, бывшего директора фонда капремонта региона, а ныне заместителя директора ООО «Юг» Андрея Смирнова заподозрили в растрате. Как рассказали ИА «Сусанин» в пресс-службе судейского сообщества, 14 февраля Октябрьский районный суд поместил его под домашний арест на два месяца до 13 апреля. Его обвиняют в совершении двух преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

По информации источника, знакомого с ситуацией, дело связано с деятельностью Смирнова во время работы в фонде капитального ремонта. Предполагается, что он вместе с Алексеем Горбуновым купил помещения, которые в последствии сдавал в аренду фонду. Кроме того, за счет бюджета в здании провели ремонт. Имущественный ущерб составил более 20 млн рублей. Горбунова арестовали в марте 2018 года, и предъявили обвинение по той же части 4 статьи 160 УК РФ. На момент ареста он занимал должность директора фонда капитального ремонта. 

Подробнее о выявленных нарушениях в работе фонда «Сусанин» писал в ноябре 2017 года.

Сусанин / Капитальный ремонт и те, кто на нем зарабатывают - Статьи

В мае - июне 2017 года, когда прошло уже три года с начала работы фонда, эту некоммерческую организацию решили проверить контрольные органы. А поскольку учредителем фонда является правительство Удмуртии, то проверкой занялся республиканский Государственный контрольный комитет (далее - ГКК УР), образованный Государственным Советом Удмуртской Республики.

Андрей Смирнов руководил фондом капитального ремонта Удмуртской Республики с 2014 по 2016 год, а с 2016 по 2018 год был первым заместителем директора организации. Является действующим депутатом Госсовета региона по Индустриальному избирательному округу №2.

18:15, 14 февраля, 2019
Дарья Саушина
736
0
#Ижевск\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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