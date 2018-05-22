Арест экс-директора фонда капремонта Удмуртии продлили на два месяца

Алексей Горбунов останется под стражей до 22 июля 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. На два месяца продлили арест экс-директора Фонда капремонта Удмуртской Республики Алексея Горбунова. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе судейского сообщества республики, такое решение принял Первомайский районный суд в четверг, 17 мая.

Таким образом, Алексей Горбунов останется под стражей до 22 июля 2018 года.

Напомним, чиновника задержали в марте. Обвинение выдвинуто по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере». В ноябре 2017 года Государственным контрольным комитетом Удмуртии руководству республики было доложено о выявленных нарушениях при проверке деятельности НУО «Фонда капитального ремонта Удмуртской Республики».

Отметим, что новым руководителем фонда капремонта Удмуртии в начале мая стала Диана Новомейская. А во вторник, 22 мая, пост первого заместителя директора фонда покинул Андрей Смирнов.