Об этом сообщает Удмуртстат.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вторую неделю не дорожает бензин. Об этом сообщает Удмуртстат.

«По данным Удмуртстата за период с 9 по 18 июня средние цены на бензин всех марок и дизельное топливо остались без изменения», - говорится в сообщении.

Так, АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоит 41 рубль 19 копеек. Бензин АИ-95 и выше в среднем стоит 44 рубля 38 копеек, АИ-98 стоит 52 рубля 99 копеек, а дизельное топливо 44рубля 51 копейку.

Ранее статистики сообщали о том, что в столице Удмуртии остановился рост цен на бензин.