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В Ижевске вторую неделю не дорожает бензин

17:20, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
17:20, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#бензин\n#Удмуртия\n#статистика\n#цены на бензин
Фото: pixabay.com
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Об этом сообщает Удмуртстат.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вторую неделю не дорожает бензин. Об этом сообщает Удмуртстат.

«По данным Удмуртстата за период с 9 по 18 июня средние цены на бензин всех марок и дизельное топливо остались без изменения», - говорится в сообщении.

Так, АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоит 41 рубль 19 копеек. Бензин АИ-95 и выше в среднем стоит 44 рубля 38 копеек, АИ-98 стоит 52 рубля 99 копеек, а дизельное топливо 44рубля 51 копейку.

Ранее статистики сообщали о том, что в столице Удмуртии остановился рост цен на бензин.

17:20, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
575
0
#Ижевск\n#бензин\n#Удмуртия\n#статистика\n#цены на бензин

 

 

 


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