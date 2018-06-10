В Ижевске остановился рост цен на бензин

Об этом говорят данные Удмуртстата.

Ижевск. Удмуртия. Цены на автозаправках столицы республики перестали повышаться. С 4 по 9 июня они оставались на одном и том же уровне, сообщили в Удмуртстате по данным мониторинга на АЗС города.

В частности, литр бензина марки АИ-92 отпускали по цене в среднем 41 рубль 95 копеек, АИ-95 стоил 44 рубля 38 копеек. За АИ-98 просили 52 рубля 99 копеек, дизельным топливом заправляли по цене 44 рубля 51 копейка.

Напомним, вопрос о росте цен на бензин был первым, прозвучавшим в ходе прямой линии Президента России Владимира Путина с гражданами 7 июня. Глава государства объяснил случившийся в конце мая - начале июня скачок стоимости автомобильного топлива ошибками регулирования в сфере энергетики и пообещал отменить запланированное на 1 июля повышение акцизов на бензин.

А министр энергетики Александр Новак сообщил, что с конца мая цены заморозили и дальнейшего роста не ожидается. Также по его словам, министерство подготовило проект постановления о повышении экспортной пошлины на нефтепродукты для стабилизации цен на внутреннем рынке.