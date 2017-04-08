Ижевский автозавод на треть увеличил объемы производства

В 2016 году предприятие выпустило 96 тыс. автомобилей, в том числе 61 тыс. Lada Vesta.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод в 2016 году на треть увеличил объемы производства. Об этом на заседание коллегии министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Разумков.

«За 2016 год на Ижевском автозаводе собрали 96 тыс. автомобилей, в том числе почти 51 тыс. автомобилей «Лада Веста», - отметил Разумков. Для сравнения: в 2015 году с конвейера «Ижавто» сошли 72 тыс. авто, в том числе 5 тыс. Lada Vesta.

Кроме того, глава Минпрома Удмуртии рассказал о других итогах 2016 года: «Суммарный объем отгрузки промышленных товаров в Удмуртии увеличился на 15% к уровню 2015 года и составил 516 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 107%, превысив среднероссийское значение на 6%».

Машиностроительный комплекс на 39% увеличил объем отгрузки товаров – до 183 млрд рублей. На 92% выросли объемы отгрузки на концерне «Калашников», завод «Купол» нарастил объем производства в 5 раз, «Ижевский радиозавод» увеличил объемы производства более, чем на треть.