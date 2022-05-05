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Новые автозаки с туалетами и кондиционерами появятся в Москве

18:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
Новые автозаки с туалетами и кондиционерами появятся в Москве
18:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
23
0
#Москва\n#права человека\n#задержание
Фото: ИА "Сусанин"
23
0

Выпуск новой техники обусловили гуманистическими соображениями.

Москва. Новые автозаки с туалетами и кондиционерами появятся в Москве. Как передаёт «Газета.ру», подобное нововведение анонсировала уполномоченный по правам человека в российской столице Татьяна Потяева. В беседе с изданием омбудсмен пояснила, что выпуск новых автозаков обусловлен гуманистическими соображениями.

«В планах создать такие автозаки для удобства перевозки, так как обращения поступали и в мой адрес, и в адрес членов ОНК. Естественно, эта тема очень актуальна, особенно, если она касается женщин, и особенно, если она касается беременных женщин. Я очень рада, что такое решение было принято, и надеюсь, что оно будет реализовано», — сказала Татьяна Потяева.

Она отметила, что это внутреннее решение, не связанное с требованиями Совета Европы и Страсбургского суда.

«Обращаются и сами люди, содержащиеся в наших следственных изоляторах, и руководство следственных изоляторов с пониманием к этому относится», — резюмировала омбудсмен.

18:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
23
0
#Москва\n#права человека\n#задержание