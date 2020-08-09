Среди редких народностей называют также ижорцев и водь.

Москва. Специалисты назвали самый малочисленный народ России. Им оказались чамалалы, пишет НТВ со ссылкой на «РИА Новости».

Чамалалы (или чамалинцы) проживают в Дагестане и Чечне. В 2010 году представителей этого народа насчитывалось всего 24 человека, тогда как еще в 19-м веке их было почти 4 тыс. человек, а в 1967 году и того больше.

Среди редких народностей называют также ижорцев. В Ленинградской области их проживает 169 человек. Там же живут 33 представителя народности водь.

9 августа отмечают Международный день коренных народов мира. В мире насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов. Это 5% населения планеты.

В России проживают более 190 народов.