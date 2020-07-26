Он сказал, что каждый «пиарится как может».

Москва. Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах. Как пишет Газета, недавно в сети появился ролик девушки, которая рассказала, что артист позвал ее в отель.

Автор видео заявила, что Куценко предложил ей «попить чай». Когда девушка сказала, что лучше встретиться в баре или ресторане, актер отказался от такого предложения.

По словам Куценко, «каждый пиарится как может». Он добавил, что уже год работает над сценарием о харассменте в мире кино.

«И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», – цитирует издание слова артиста.