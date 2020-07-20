Ушел из жизни ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

Ученому исполнился 71 год, он лечился от онкозаболевания.



Москва. Известный телеведущий и ученый-географ Александр Беляев скончался в Москве на 72-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал НТВ.

Как уточнили агентству в Институте географии РАН, Александр Беляев скончался в реанимации одной из столичных клиник в ночь на 20 июля. Известно, что с 2011 года телеведущий страдал раком легких, прошел несколько курсов лечения.

Добавим, в Институте географии Российской академии наук Александр Беляев работал с начала 1970-х годов. Имел ученую степень кандидата географических наук. С 1987 года - заместитель директора Института географии РАН по научным вопросам. Участвовал в ряде научных экспедиций, в том числе в пустыню Гоби.

В 1998 году Александр Беляев начал вести прогноз погоды на НТВ. Был членом Академии Российского телевидения. Вел также ряд передач на каналах «Россия», «Карусель», «Бибигон», «Первый метео».