Правила проверки счетчиков изменятся в России

Это поможет защитить владельцев счетчиков от мошенничества.

Москва. Правила проверки счетчиков в домах и квартирах изменятся в России в 2020 году. По данным Газеты, с сентября единственным юридически значимым результатом проверки бытовых счетчиков станет запись в реестре Росстандарта.

Издание сообщает со ссылкой на РГ, что новые правила обяжут специалиста, выполняющего проверку счетчиков вносить данные в реестр ФГИС «Аршин», где владелец счетчика сможет ознакомиться с результатами и узнать дату следующей проверки.

Данные изменения помогут защитить владельцев счетчиков от мошенничества и снизят риск выпуска поддельных документов.