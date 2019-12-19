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Путин: принцип «своих не сдаем» в деле Голунова не работает

15:09, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Путин: принцип «своих не сдаем» в деле Голунова не работает
15:09, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
36
0
#Владимир Путин\n#полиция\n#пресса\n#журналистика\n#задержание
Фото: kremlin.ru
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Также президент заявил, что в отношении причастных к задержанию журналиста полицейских возбудили уголовные дела.

Москва. Дело Голунова прокомментировал на пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин. Представитель одного из федеральных изданий спросил у главы государства, будут ли наказаны виновные в задержании журналиста, или в отношении этих сотрудников полиции работает принцип «своих не сдаем».

В связи с этим президент рассказал, что, когда он работал в КГБ, его коллеги очень боялись и старались избегать одного из ветеранов ведомства, который трудился в органах еще в 1936-1937 годах. По слухам, в те времена этот человек лично приводил в исполнение смертные приговоры, пояснил Владимир Путин.

Глава государства рассказал эту историю, чтобы подчеркнуть, насколько важен контроль общества за деятельностью правоохранительных органов. Иначе они могут стать опасны для людей, считает российский лидер.

А по поводу принципа «своих не сдаем» президент ответил, что такой вопрос некорректен, поскольку данный принцип давно не работает. В то же время Владимир Путин признал, что отдельные случаи, когда руководители правоохранительных органов разного уровня пытается выгородить своих проштрафившихся работников, могут быть. Но с подобной практикой успешно борются службы безопасности внутри силовых структур, отметил президент.

Также Владимир Путин заявил, что материалы по делу Голунова засекречены в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности. При этом 5 сотрудников, причастных к случившемуся, уволены из МВД, в отношении всех их возбуждены уголовные дела, и ведет их не полиция, а Следственный комитет, подчеркнул глава государства.

Напомним, в июне 2019 года в Москве по обвинению в попытке сбыта наркотиков задержали корреспондента интернет-издания «Meduza» Ивана Голунова. 5 дней спустя  его освободили за отсутствием доказательств преступления. В связи с этим был уволен начальник ГУ МВД по Западному административному округу Москвы и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичного управления МВД.

 

15:09, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
36
0
#Владимир Путин\n#полиция\n#пресса\n#журналистика\n#задержание

 

 

 


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