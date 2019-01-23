Владельца приюта с изможденными трупами собак задержали в Благовещенске

Правоохранители обнаружили более 40 мертвых питомцев.

Благовещенск. Амурская область. Владельца приюта «Дружок» в Благовещенске задержали по подозрению в жестоком обращении с животными. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Напомним, ранее в сети появились видео и фото из питомника. На кадрах изможденные собаки находятся рядом с уже мертвыми сородичами. Сотрудники полиции насчитали более 40 тел. От голода животные обгладывали кости мертвых дворняг. Их миски были пусты, а будки некоторых представляли собой коробки, стоящие под открытым небом. Тогда СМИ узнали, что хозяин «Дружка» находится за границей.

По возвращению в Благовещенск владельца задержали и поместили в изолятор.

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.