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Владельца приюта с изможденными трупами собак задержали в Благовещенске

13:40, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
13:40, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
103
0
#животные\n#жестокость\n#бродячие животные\n#собаки\n#голод\n#Амурская область\n#защитники животных\n#Благовещенск\n#приют\n#задержание
Фото: Амур.инфо
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Правоохранители обнаружили более 40 мертвых питомцев.

Благовещенск. Амурская область. Владельца приюта «Дружок» в Благовещенске задержали по подозрению в жестоком обращении с животными. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Напомним, ранее в сети появились видео и фото из питомника. На кадрах изможденные собаки находятся рядом с уже мертвыми сородичами. Сотрудники полиции насчитали более 40 тел. От голода животные обгладывали кости мертвых дворняг. Их миски были пусты, а будки некоторых представляли собой коробки, стоящие под открытым небом. Тогда СМИ узнали, что хозяин «Дружка» находится за границей.

По возвращению в Благовещенск владельца задержали и поместили в изолятор.

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.

13:40, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
103
0
#животные\n#жестокость\n#бродячие животные\n#собаки\n#голод\n#Амурская область\n#защитники животных\n#Благовещенск\n#приют\n#задержание

 

 

 


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