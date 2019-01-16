play
pause
  • $ 67.08 ↓
  • € 76.95 ↓

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

13:17, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
13:17, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
99
0
#животные\n#жестокость\n#День защитника Отечества\n#собаки\n#голод\n#Амурская область\n#защитники животных\n#Благовещенск\n#приют
Фото: www.amur.info
99
0

Заведением владеет частник, выигравший муниципальный контракт.  

Благовещенск. Амурская область. Местные жители обнаружили в Амурской области приют с трупами изможденных собак. Видео прислали в редакцию «Амур.инфо».  

Ужасающие кадры были сделаны в приюте «Дружок» в селе Чигири. На них изголодавшие, исхудалые собаки живут вместе со своими уже мертвыми сородичами. В мисках нет еды, а некоторые будки представляют собой коробки, несколько животных живут на привязи прямо на улице.

Жители рассказали, что у «заведения» нет «охраны как таковой», а вся территория в собачьих экскрементах. От голода животные обгладывают умерших сородичей. 

«Но то, что мы увидели в одном из помещений, нас ужаснуло. Там все в трупах собак. Их там десятки», – сообщил один из местных жителей.

После того, как видео опубликовали в СМИ, на место приехали неравнодушные и зоозащитники, которые разобрали собак, однако некоторые так и остаются в приюте. Также жители привезли с собой корм.

Отмечается, что приют принадлежит частному предпринимателю «ИП Золотарев», который несколько лет выигрывает муниципальный контракт по отлову, пишет портал «360». Амурское издание попыталось связаться с владельцем, однако он «оказался недоступен для комментариев». По данным портала, хозяин находится на отдыхе в Таиланде.

В 2014 году уже было возбуждено уголовное дело.

Волонтер фонда «Горячие сердца» в беседе с федеральным порталом расскзала, что с предпринимателем они «воюют» с 2013 года. Компанию, которая занимается муниципальными контрактами «Деним-А», вносили в реестр недобросовестных поставщиков. После этого Золотарев создал новую «фирму».

Полицейские выехали на место и в этот раз. Правоохранители зафиксировали факт «нахождения трупов собак на данной территории», опросили свидетелей, очевидцев и волонтеров. «В настоящий момент по данному факту проводится проверка», - сообщили «Амур.инфо» в полиции.

Прокуратура Амурской области также заинтересовалась опубликованным видео. Надзорное ведомство организовало проверку.

«При выявлении нарушений законодательства будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности», - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Также к проверке привлекли ветеринаров, специалистов фитосанитарного контроля и природоохранной прокуратуры.

Напомним, в середине декабря в России приняли закон об ответственном обращении с животными, который пролежал «на полке» 8 лет, с момента его внесения в Госдуму. Часть новых норм уже вступила в силу, оставшиеся положения станут законными после 1 января 2020 года.

13:17, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
99
0
#животные\n#жестокость\n#День защитника Отечества\n#собаки\n#голод\n#Амурская область\n#защитники животных\n#Благовещенск\n#приют

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4222

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

3774
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2518
16:30, 11 января, 2019

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2345
12:10, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2034
09:00, 11 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

13:25, 09 января, 2019
2583

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

2200
17:50, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1890
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1779
12:16, 12 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1244
16:35, 10 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
5890

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1283
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1098
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

1015
12:36, 09 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

954
18:30, 11 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: довольные жители Ижевска и вся правда о насвае

15 января, 2019

Задержание преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия

15 января, 2019

В Ижевске продают "насвай" несовершеннолетним

15 января, 2019