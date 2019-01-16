Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

Заведением владеет частник, выигравший муниципальный контракт.

Благовещенск. Амурская область. Местные жители обнаружили в Амурской области приют с трупами изможденных собак. Видео прислали в редакцию «Амур.инфо».

Ужасающие кадры были сделаны в приюте «Дружок» в селе Чигири. На них изголодавшие, исхудалые собаки живут вместе со своими уже мертвыми сородичами. В мисках нет еды, а некоторые будки представляют собой коробки, несколько животных живут на привязи прямо на улице.

Жители рассказали, что у «заведения» нет «охраны как таковой», а вся территория в собачьих экскрементах. От голода животные обгладывают умерших сородичей.

«Но то, что мы увидели в одном из помещений, нас ужаснуло. Там все в трупах собак. Их там десятки», – сообщил один из местных жителей.

После того, как видео опубликовали в СМИ, на место приехали неравнодушные и зоозащитники, которые разобрали собак, однако некоторые так и остаются в приюте. Также жители привезли с собой корм.

Отмечается, что приют принадлежит частному предпринимателю «ИП Золотарев», который несколько лет выигрывает муниципальный контракт по отлову, пишет портал «360». Амурское издание попыталось связаться с владельцем, однако он «оказался недоступен для комментариев». По данным портала, хозяин находится на отдыхе в Таиланде.

В 2014 году уже было возбуждено уголовное дело.

Волонтер фонда «Горячие сердца» в беседе с федеральным порталом расскзала, что с предпринимателем они «воюют» с 2013 года. Компанию, которая занимается муниципальными контрактами «Деним-А», вносили в реестр недобросовестных поставщиков. После этого Золотарев создал новую «фирму».

Полицейские выехали на место и в этот раз. Правоохранители зафиксировали факт «нахождения трупов собак на данной территории», опросили свидетелей, очевидцев и волонтеров. «В настоящий момент по данному факту проводится проверка», - сообщили «Амур.инфо» в полиции.

Прокуратура Амурской области также заинтересовалась опубликованным видео. Надзорное ведомство организовало проверку.

«При выявлении нарушений законодательства будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности», - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Также к проверке привлекли ветеринаров, специалистов фитосанитарного контроля и природоохранной прокуратуры.

Напомним, в середине декабря в России приняли закон об ответственном обращении с животными, который пролежал «на полке» 8 лет, с момента его внесения в Госдуму. Часть новых норм уже вступила в силу, оставшиеся положения станут законными после 1 января 2020 года.