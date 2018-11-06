Высказавшуюся о молодежи чиновницу Глацких отстранили от должности в Свердловской области

Распоряжение подписал губернатор.

Свердловская область. Директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких отстранили от должности. Как пишет РЕН-ТВ со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Глацких не будет выполнять свои служебные обязанности, пока идет проверка.

Напомним, в сети появилось видео, где чиновница заявила, что «государство ничего не должно» детям и оно не просило родителей «вас рожать».

Позже женщина извинилась за высказывание, заметив, что выразилась чересчур прямолинейно.

Также в СМИ появились данные о зарплате и имуществе Глацких. Согласно налоговой декларации за 2017 год, женщина заработала более полутора миллионов рублей. Кроме того, женщина владеет двумя земельными участками, тремя квартирами, гаражом и автомобилями «Мерседес» и «Лада».