Пожар в строящемся кафе в Ижевске, высказывания свердловской чиновницы и восстановление озонового слоя: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро вторника, 6 ноября! В Удмуртии началась короткая рабочая неделя. По традиции корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают день обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Лекции для любознательных:

В Музее Ижевска пройдет цикл лекций «Неизвестный Ижевск» на тему «Нагорная и Заречная волости. Всё про их обитателей». Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, проведет их историк Евгений Шумилов.

Он расскажет о быте, нравах и профессиональных занятиях жителей всех исторических улиц обеих ижевских волостей. Лекции будут проводиться с 8 ноября по 18 апреля.

Пожар:

Строящееся здание кафе загорелось на улице Кирова в Ижевске. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, пожар произошел утром в понедельник, 5 ноября.

Огонь повредил обшивку здания. Причины возгорания в настоящее время устанавливают эксперты.

Кто кому должен:

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких извинилась за высказывание о том, что государство ничего не должно детям. Об этом пишет Эхо Москвы.

Напомним, ранее женщина на встрече в Кировграде ответила на вопрос о финансировании детских проектов: «В молодёжи складывается понимание, что государство нам всё должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Кроме того, Глацких заявила, что зарплаты у всех чиновников «трикопеешные», и на проведение детских мероприятий денег не хватает.

Государство никому ничего не должно. Государство не просило ваших родителей вас рожать. Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Глацких: В молодёжи складывается понимание, что государство нам всё должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать

Позже в интервью ТАСС Ольга Глацких отметила, что выразилась чересчур прямолинейно. Она объяснила, что сказала так лишь для того, «чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силы в самостановление, а не только рассчитывать на государство».

По данным налоговой декларации за прошлый год, опубликованной на сайте правительства Свердловской области, руководитель департамента молодежной политики региона заработала более полутора миллионов рублей. В собственности Глацких, которая в прошлом является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, находится два земельных участка площадью 900 и более 500 квадратных метров, квартира 116 квадратных метров, гараж, автомобили «Мерседес» и «Лада». В ее пользовании также находится еще две квартиры.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал заявление чиновницы некорректным и пообещал разобраться в ситуации, когда посмотрит полную запись встречи.

Новая группа:

Участники «Би-2» собрали супергруппу. Сторонный проект получил название «Куртки Кобейна»‍, пишет iReactor.

К группе присоединяться участники различных музыкальных коллективов и сольные исполнители. У «Курток Кобейна» не будет конкретного жанра, а все музыканты, приглашенные к участию, будут представлены разными направлениями.

У коллектива уже вышла новая песня, получившая название «Охота на кузнечиков». Ее автором является Диана Арбенина, известная по группе «Ночные снайперы». В записи песни участвовали диджей Юрий Усачев и басист «Арии» Виталий Дубинин.

Восстановление озонового слоя:

Озоновый слой в стратосфере Земли восстанавливается на 1—3 % за десятилетие. К такому выводу пришла группа международных экспертов, сообщает РенТВ со ссылкой на ТАСС.

Исследователи считают, что такие плоды дает выполнение странами мира Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. По прогнозам, полностью озоновый слой может восстановиться в Северном полушарии к 2030 годам, а в Южном — к 2050-м. Что касается полярных регионов планеты, то там не следует ожидать восстановления озонового слоя раньше 2060 года.

Напомним, Монреальский протокол вступил в силу в 1989 году. Уже 1 января 2019 года начнет действовать пятая поправка к документу - Соглашения Кигали. Ученые полагают, что она принесет не менее позитивные результаты. Докуиент предусматривает снижение объемов выбросов в атмосферу гидрофторуглеродов. Соглашение ратифицировали 58 стран мира.

Согласно прогнозам, контроль над выбросами позволит приостановить увеличение температуры Земли. Предполагается, что к 2050 годам он уменьшится на 50%.