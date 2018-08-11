Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

Святослав Шевченко нашел в видео пропаганду гомосексуализма.

Благовещенск. Священник-блогер из Благовещенска Святослав Шевченко потребовал запретить новый клип певицы Светланы Лободы. Как пишет ФАН, батюшка назвал видео абсолютно заурядным по тексту, музыке и видеоряду.

«То есть, мягко говоря, это далеко не Despacito», — подчеркнул Святослав Шевченко.

Священнослужитель считает, что видеоролик могут посмотреть дети, и это плохо скажется на них, так как в клипе присутствует пропаганда гомосексуализма и суицида. Шевченко уточнил, что в клипе показаны целующиеся мужчины и попытка девушки свести счеты с жизнью.

«Певица Лобода и ее продюсер над нами издеваются», — резюмировал священник.

Стоит отметить, что опубликованный 6 августа видеоролик уже собрал более 5,6 миллиона просмотров