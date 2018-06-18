Минтранс: пассажирам могут разрешить съемку в метро и запретить курить электронные сигареты

Ведомство подготовило новый вариант типовых правил пользования подземкой.

Москва. Пассажирам могут разрешить фото- и видеосъемку в российском метро, а также запретить курить электронные сигареты и вейпы. Как пишут «Известия», Минтранс подготовил новый вариант типовых правил пользования подземкой.

В частности, документ подразумевает, что россияне смогут делать фотографии и видео в метрополитене. Однако с оглядкой на региональное законодательство. К примеру, на данный момент в Москве нельзя снимать на центральном кольце подземки. Тогда как в Санкт-Петербурге фото можно сделать, выключив вспышку.

Также каждый из пассажиров сможет провозить с собой бесплатно определенное количество ручной клади. Так, человек может взять в подземку две единицы багажа, не превышающего 120 см по сумме длины, ширины и высоты.

Отмечается, что подготовленные Минтрансом правила необходимо доработать. Как рассказал глава Союза пассажиров Кирилл Янков, из документа можно исключить ряд пунктов. К примеру, разрешить не хранить билет за проезд до конца поездки. По его словам, сейчас этот пункт утратил свою значимость, так как «зайцев» ловят еще на входе в метро.