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Минтранс: пассажирам могут разрешить съемку в метро и запретить курить электронные сигареты

09:55, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
09:55, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
173
0
#общество\n#метро\n#Москва\n#Россия\n#Минтранс\n#правила\n#пассажиры
173
0

Ведомство подготовило новый вариант типовых правил пользования подземкой.

Москва. Пассажирам могут разрешить фото- и видеосъемку в российском метро, а также запретить курить электронные сигареты и вейпы. Как пишут «Известия», Минтранс подготовил новый вариант типовых правил пользования подземкой.  

В частности, документ подразумевает, что россияне смогут делать фотографии и видео в метрополитене. Однако с оглядкой на региональное законодательство. К примеру, на данный момент в Москве нельзя снимать на центральном кольце подземки. Тогда как в Санкт-Петербурге фото можно сделать, выключив вспышку.  

Также каждый из пассажиров сможет провозить с собой бесплатно определенное количество ручной клади. Так, человек может взять в подземку две единицы багажа, не превышающего 120 см по сумме длины, ширины и высоты.  

Отмечается, что подготовленные Минтрансом правила необходимо доработать. Как рассказал глава Союза пассажиров Кирилл Янков, из документа можно исключить ряд пунктов. К примеру, разрешить не хранить билет за проезд до конца поездки. По его словам, сейчас этот пункт утратил свою значимость, так как «зайцев» ловят еще на входе в метро.

09:55, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
173
0
#общество\n#метро\n#Москва\n#Россия\n#Минтранс\n#правила\n#пассажиры

 

 

 


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