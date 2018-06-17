Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

Оно может составить пять, а не восемь лет, как планировалось.

Москва. Россия. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила смягчить некоторые положения новой пенсионной реформы. Так, возраст выхода на пенсию для женщин может составить 60 лет, а не 63, как это планировалось ранее.

Предложенный правительством России законопроект рассмотрели на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), пишет Интерфакс. При этом представители работодателей его поддержали, а профсоюзы выступили за вариант более мягких изменений законодательства.

«Мнение сторон РТК не мешает правительству действовать по своему регламенту и представить проекты законов в Госдуму», - отметил глава ФНПР Михаил Шмаков.

И работодатели, и профсоюзы в ближайшее время намерены направить свои замечания по проекту в Госдуму России.

Напомним, 14 июня на заседании российского кабмина его глава Дмитрий Медведев заявил о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на заслуженный отдых для мужчин планируется поднять до 65 лет, для женщин - до 63. Законопроект был одобрен и в ближайшее время поступит на рассмотрение депутатов Госдумы РФ.