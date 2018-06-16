Правительство России может смягчить пенсионную реформу

Власти страны опасаются слишком острой реакции населения.

Москва. В России могут смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста. Как пишут Вести.ру, власти страны опасаются слишком острой реакции населения.

«Информация о реакции людей на пенсионную реформу, поступающая из регионов, собирается и анализируется управлением президента РФ по внутренней политике», - отмечает издание.

Из-за реакции общества правительство может снизить предельную планку повышения пенсионного возраста или увеличить переходный период.

Напомним, правительство России предлажило повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет (до 65 лет) и для женщин на восемь лет (до 63 лет). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года.