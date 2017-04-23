Лолита Милявская собирается судиться с Украиной из-за запрета на въезд

Певица хотела навестить родственников.

Москва. Российская певица Лолита Милявская намерена в суде добиваться разрешения на въезд в Украину, который ей запретили из-за посещения Керчи в 2015 году. Об этом пишут «Известия».

О своем намерении обратится с иском против украинских властей артистка рассказала в воскресенье, 23 апреля.

«Скорее всего, придется подавать в суд. Но сейчас уже идет суд с Наташей Королевой, которая, как выясняется, Мата Хари, то есть русская разведчица. Ее обвинили вообще в шпионаже и закрыли въезд на пять лет», — цитируют «Известия» фрагмент интервью Милявской агентству ТАСС.

Он так рассказала, что не собиралась выступать в Украине с гастролями, а выполняла частный визит к своим близким родственникам, в частности, певица хотела повидаться со своей дочерью, которая заболела.

Instagram post by Лолита Милявская * Apr 23, 2017 at 7:39am UTC 18.6k Likes, 1,988 Comments - Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Instagram

По словам артистки, причиной запрета на въезд в Украину стало то, что в 2015 году она посещала Крым.

Ранее служба безопасности Украины запретила въезд в страну 140 российским артистам.