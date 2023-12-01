Из-за ошибки в написании имени матери у жительницы Удмуртии возникли проблемы со вступлением в наследство

Камбарка. Удмуртия. У жительницы Удмуртии из-за неправильно указанного в документах имени матери возникли проблемы со вступлением в наследство. Женщина обратилась за помощью в суд. Об этом сообщает пресс-служба Камбарского районного суда.

Установлено, что после смерти своей матери заявительница обратилась к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, в чём ей было отказано.

Причиной стало разночтение имени матери женщины в документах: в паспорте она значилась как «Евлампия», а в свидетельстве о рождении дочери, в графе мать указано имя «Олимпиада».

Заявительница пояснила, что проблема возникла из-за её неграмотной бабушки, которая при регистрации рождения женщины вместо настоящего имени матери «Евлампия» написала «Олимпиада».

Изучив представленные документы и показания заявительницы, суд пришёл к выводу, что «Олимпиада» и «Евлампия» это один и тот же человек.

Решение суда в законную силу не вступило.