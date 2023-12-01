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Из-за ошибки в написании имени матери у жительницы Удмуртии возникли проблемы со вступлением в наследство

11:06, 01 декабря, 2023
Из-за ошибки в написании имени матери у жительницы Удмуртии возникли проблемы со вступлением в наследство
11:06, 01 декабря, 2023
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#наследство\n#Камбарский район\n#суды\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
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Вместо имени «Евлампия» её мать записали как «Олимпиада».

Камбарка. Удмуртия. У жительницы Удмуртии из-за неправильно указанного в документах имени матери возникли проблемы со вступлением в наследство. Женщина обратилась за помощью в суд. Об этом сообщает пресс-служба Камбарского районного суда.

Установлено, что после смерти своей матери заявительница обратилась к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, в чём ей было отказано.

Причиной стало разночтение имени матери женщины в документах: в паспорте она значилась как «Евлампия», а в свидетельстве о рождении дочери, в графе мать указано имя «Олимпиада».

Заявительница пояснила, что проблема возникла из-за её неграмотной бабушки, которая при регистрации рождения женщины вместо настоящего имени матери «Евлампия» написала «Олимпиада».

Изучив представленные документы и показания заявительницы, суд пришёл к выводу, что «Олимпиада» и «Евлампия» это один и тот же человек.

Решение суда в законную силу не вступило.

11:06, 01 декабря, 2023
231
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#наследство\n#Камбарский район\n#суды\n#Удмуртия