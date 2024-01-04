В окружном суде Лас-Вегаса обвиняемый напал на судью

Лас-Вегас. США. Судья из окружного суда округа Кларк города Лас-Вегас объявила приговор мужчине, обвиняемому в насилии. После этого разгневанный преступник перепрыгнул через барьер и набросился на женщину-судью. Об этом написала Российская газета со ссылкой Daily Mail.

Этот мужчина ранее уже не раз был судим за побои, грабеж и нападения. Тем не менее он рассчитывал выйти на свободу под денежный залог, но судья решила оставить его под стражей. ЧП с нападением зафиксировали видеокамеры. На кадрах видно, как охранники попытались скрутить его, но не сразу могли справиться с преступником.

В результате медицинская помощь потребовалась судье и одному из сотрудников охраны.