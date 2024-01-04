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В окружном суде Лас-Вегаса обвиняемый напал на судью

14:48, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В окружном суде Лас-Вегаса обвиняемый напал на судью
14:48, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
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#судебное разбирательство\n#суды\n#приговор суда\n#нападение на судью
Фото: elements.envato.com (ckstockphoto)
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После оглашения приговора преступник решил отомстить представителю закона.

Лас-Вегас. США. Судья из окружного суда округа Кларк города Лас-Вегас объявила приговор мужчине, обвиняемому в насилии. После этого разгневанный преступник перепрыгнул через барьер и набросился на женщину-судью. Об этом написала Российская газета со ссылкой Daily Mail. 

Этот мужчина ранее уже не раз был судим за побои, грабеж и нападения. Тем не менее он рассчитывал выйти на свободу под денежный залог, но судья решила оставить его под стражей. ЧП с нападением зафиксировали видеокамеры. На кадрах видно, как охранники попытались скрутить его, но не сразу могли справиться с преступником.

В результате медицинская помощь потребовалась судье и одному из сотрудников охраны.

 

14:48, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
80
0
#судебное разбирательство\n#суды\n#приговор суда\n#нападение на судью