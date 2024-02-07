Мотоциклиста осудили за смерть пассажира в Удмуртии

Камбарка. Удмуртия. Камбарский районный суд Удмуртии вынес наказание мотоциклисту, по вине которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В сентябре 2023 года мотоциклист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате аварии его пассажир погиб на месте. Отмечается, что водитель ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине присудили 5 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года 3 месяца.

Кроме того, мотоцикл подсудимого конфисковали в собственность государства.