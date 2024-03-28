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Руководителю религиозной организации в Удмуртии продлили меру пресечения

16:00, 28 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Руководителю религиозной организации в Удмуртии продлили меру пресечения
16:00, 28 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
306
0
#суды\n#секты\n#домашний арест\n#Удмуртия
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
306
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Обвиняемого оставили под домашним арестом до 28 мая.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продлили меру пресечения руководителю местной религиозной организации. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Напомним, с 2019 по 2024 год обвиняемый совершал еженедельные платные богослужения прихожанам. По данным следствия, в ходе богослужений он применял психологическое и физическое насилие к прихожанам — у некоторых из них наблюдалась потеря волевых процессов.

В судебном заседании мужчина и его защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Заслушав мнение участников процесса, суд продлил в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 мая 2024 года.

16:00, 28 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
306
0
#суды\n#секты\n#домашний арест\n#Удмуртия