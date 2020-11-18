Владимир Волков решил сложить с себя полномочия главы Мордовии

Об этом он объявил жителям региона.



Саранск. Мордовия. Руководитель Мордовии подал в отставку. Как сообщается на официальном сайте главы и правительства региона, просьбу освободить себя от обязанностей губернатора Владимир Волков направил президенту России 18 ноября.

В обращении к жителям республики глава Мордовии напомнил, что за годы работы на своем посту ему вместе с командой удалось многое сделать для развития региона в строительстве, промышленности, аграрном комплексе и социальной сфере.

«Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне», - заявил Владимир Волков.

Свое решение об уходе он объяснил возрастом и намерением «дать дорогу молодым».

Владимиру Волкову исполнилось 66 лет. Мордовию он возглавил в мае 2012 года. С 1995 по 2012 год был председателем правительства региона.