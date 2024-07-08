Экс-руководитель Агентства по молодёжной политике Удмуртии вернулся в event-компанию «8 человек»

Ижевск. Удмуртия. Стало известно новое место работы Алексея Выстребова, недавно покинувшего пост руководителя Агентства по молодёжной политике Удмуртии. О дальнейшем трудовом пути Выстребов рассказал на своей странице в VK.

Напомним, последним днём работы Выстребова в должности руководителя Агентства по молодёжной политике Удмуртии стало 28 июня. Он занимал этот пост с июня 2022 года.

«Сегодня — 8 июля — празднуется День семьи, любви и верности. Поэтому вдвойне символично сегодня рассказать, что я вернулся в свою семью - компанию «8 человек». Прошло 10 лет, и я снова тут, но теперь я директор по развитию», — написал Алексей Выстребов.