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Экс-руководитель Агентства по молодёжной политике Удмуртии вернулся в event-компанию «8 человек»

11:40, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экс-руководитель Агентства по молодёжной политике Удмуртии вернулся в event-компанию «8 человек»
11:40, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кадры
Фото: Алексей Выстребов
68
0

Алексей Выстребов покинул пост руководителя агентства 28 июня. 

Ижевск. Удмуртия. Стало известно новое место работы Алексея Выстребова, недавно покинувшего пост руководителя Агентства по молодёжной политике Удмуртии. О дальнейшем трудовом пути Выстребов рассказал на своей странице в VK.

Напомним, последним днём работы Выстребова в должности руководителя Агентства по молодёжной политике Удмуртии стало 28 июня. Он занимал этот пост с июня 2022 года

«Сегодня — 8 июля — празднуется День семьи, любви и верности. Поэтому вдвойне символично сегодня рассказать, что я вернулся в свою семью - компанию «8 человек». Прошло 10 лет, и я снова тут, но теперь я директор по развитию», — написал Алексей Выстребов. 

11:40, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кадры