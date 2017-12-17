Водителей обязали «светиться» на дорогах за пределами населенных пунктов

В случае остановке автомобилист должен надеть светоотражающий жилет.

Москва. Водителей автомобилей обязали надевать светоотражающую куртку или жилет, если им пришлось выйти из машины на трассе за пределами населенных пунктов. Такие изменения в правила дорожного движения опубликовали на сайте правительства России, дополнив их пунктов 2.3.4. следующего содержания:

«2.3.4. В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет- накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014».

С поправкой к действующим правилам вышло министерство внутренних дел. В пояснении сказано, что после введения аналогичного обязательства по отношению к пешеходам число ДТП с наездами на них в темное время суток снизилось на 10,2%. А вот вышедших из машины ночью водителей стали сбивать чаще. За полгода произошло 66 подобных происшествий.

В действие новые правила вступят спустя 90 дней.