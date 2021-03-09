В Рязанской области нашли больше 200 арабских монет VIII-IX веков

Находка может дать ответ на вопросы о возникновении Древнерусского государства.



Рязань. Рязанская область. Ученые обнаружили и исследовали место, где был закопан в землю крупный клад арабских дирхамов VIII - IX веков. Как сообщает на своем сайте Институт археологии РАН, первыми его нашли в 2016 году «черные копатели», которые в итоге предстали перед судом.

По оценке специалистов, в руки археологов попал один из самых крупных кладов серебра периода основания Древнерусского государства, найденных в рязанской части бассейна Оки. Также удалось выяснить, что деньги были спрятаны за пределами поселения, возможно, вблизи дороги или переправы.

История обнаружения клада носит отчасти детективный характер. Основную его часть – больше 200 монет - правоохранительные органы изъяли в 2016 году у двух молодых людей, которые вели нелегальные раскопки. Археологам было известно лишь то, что находка была сделана неподалеку от реки Истья. Специалисты заложили несколько шурфов, и в одном из них вскоре обнаружили монету, подобную изъятым. В итоге было найдено место захоронения клада и еще несколько дирхамов, не обнаруженных горе-кладоискателями.

По названиям ближайших населенных пунктов клад был назван Хрущево-Тырновским. Всего в нем было 226 дирхамов, отчеканенных в Арабском халифате во второй половине VIII - третьей четверти IX веков. Такие монеты у историков принято называть куфическими. Они активно использовались в качестве межнациональной «валюты» купцами, путешествовавшими с товарами по Великому Волжскому пути. Аналогичные клады серебра восточного происхождения находят вдоль всего маршрута этой крупной торговой артерии раннего Средневековья. Наряду с Днепровской речной трассой, известной под летописным названием «Из варяг в греки», Волжский путь стал одной из важнейших экономических основ возникновения Древнерусского государства.

Вероятно, опасавшийся грабителей купец закопал свои сокровища неподалеку от дороги или переправы, но вернуться за ними уже не смог. Произошло это не раньше третьей четверти IX века – по времени чеканки самых поздних монет.

Неподалеку от места обнаружения клада археологи обнаружили также следы поселения, существовавшего периодами в эпоху бронзы, VIII-IX, XIII-XIV и XVIII-XIX веках.

Добавим, по решению суда «черные копатели» были признаны виновными в повреждении культурного слоя и незаконных раскопках. Их приговорили к выплате штрафа. На процессе были использованы экспертные заключения археологов.

«Находка клада - еще одни кирпичик в исследование Великого Волжского пути, который связывал Европу и восток на рубеже I-II тыс. и проходил через Оку. Входящие в его состав монеты важны как ценный источник для изучения торгово-экономических отношений в IX в. населения Восточной Европы с мусульманским Востоком при посредничестве Хазарского каганата, закономерностей и особенностей использования дирхамов в бассейне Средней Оки», - прокомментировал находку научный сотрудник Института археологии РАН Игорь Стрикалов.