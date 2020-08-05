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Как снять напряжение без алкоголя и сигарет: 5 рецептов

17:45, 05 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Как снять напряжение без алкоголя и сигарет: 5 рецептов
17:45, 05 августа, 2020
Анастасия Шевченко
81
0
#работа\n#лайфхак\n#стресс
Фото: pixabay.com
81
0

Избавляемся от негатива с пользой для организма.

После тяжелого рабочего дня напряжена голова, чувствуется усталость и хочется просто свалиться на постель. Борясь таким методом с напряжением, мы убиваем нашу эффективность и замыкаем нервозность внутри себя. Тем не менее, после работы еще уйма времени до сна: эти часы следует проводить в свободном состоянии и со спокойной душой. Снять напряжение вам помогут небольшие ритуалы:

— дыхательная практика. Сделайте круговое движение плечами и головой, разомните кисти и сделайте два раза «сбрасывающие» движения руками. После 5 раз глубоко вдохните. С каждым вдохом вы будете чувствовать, как напряжение оставляет вас;

— придите домой, зайдите в спальню и возьмите подушку. Она-то и будет вашим помощником. Правда, стоит представить, что вы всем сердцем ненавидите эту подушку и оторваться на ней по полной: начните ее лупить изо всех сил и одновременно кричать;

— сходите в баню. Любой стресс — это мышечные зажимы, а в бане как раз-таки расширяются поры, а жар проникает по всему телу и снимает почти все зажимы;
 
— отвлекитесь: сходите на прогулку, встретьтесь с друзьями, послушайте музыку или включите фильм.

— как это ни странно, но полезно и научно доказано: помойте посуду. Делать это нужно осознанно, концентрируясь на процессе: на аромате средства и тепле воды. Уровень нервозности снижается на 27%.

17:45, 05 августа, 2020
Анастасия Шевченко
81
0
#работа\n#лайфхак\n#стресс

 

 

 


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