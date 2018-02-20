Минтранс: российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению полетов в Египет

Прямое сообщение было приостановлено в 2015 году после крушения лайнера «Когалымавиа».

Москва. Технических проблем, препятствующих прямому авиасообщению между Россией и Египтом, больше нет. Об этом заявили в Минтрансе, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

Также в ведомстве напомнили, что все политические решения о возобновлении полетов между Москвой и Каиром приняты. В министерстве призвали все заинтересованные структуры ускорить возвращение в расписание аэропортов прямых рейсов Россия-Египет.

Напомним, 4 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Москвой и Каиром.

Во вторник, 20 февраля, в египетской компании EgyptAir заявил, что планирует запустить рейсы в Россию в апреле.

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта, в результате которого разбился самолет компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.