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      Минтранс: российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению полетов в Египет

      15:45, 20 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      15:45, 20 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      496
      0
      #отдых\n#туризм\n#Владимир Путин\n#авиация\n#Египет\n#аэропорты
      Фото: pixabay.com
      496
      0

      Прямое сообщение было приостановлено в 2015 году после крушения лайнера «Когалымавиа».  

      Москва. Технических проблем, препятствующих прямому авиасообщению между Россией и Египтом, больше нет. Об этом заявили в Минтрансе, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».   

      Также в ведомстве напомнили, что все политические решения о возобновлении полетов между Москвой и Каиром приняты. В министерстве призвали все заинтересованные структуры ускорить возвращение в расписание аэропортов прямых рейсов Россия-Египет. 

      Напомним, 4 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Москвой и Каиром. 

      Во вторник, 20 февраля, в египетской компании EgyptAir заявил, что планирует запустить рейсы в Россию в апреле. 

      Прямое авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта, в результате которого разбился самолет компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

      15:45, 20 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      496
      0
      #отдых\n#туризм\n#Владимир Путин\n#авиация\n#Египет\n#аэропорты

       

       

       

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