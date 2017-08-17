Новые случаи заражения бубонной чумой зарегистрировали в США

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует учитывать это обстоятельство, планируя поездки.

Москва. Новые случаи заражения бубонной чумой выявили в США, сообщили в Роспотребнадзоре. По информации ведомства, случаи зарегистрированы в штатах Аризона и Нью-Мехико.

Министерство здравоохранения оповестило жителей о новых случаях смерти диких собак от опасного вируса, переносчиками которых являются блохи. Согласно результатам исследований, 10 процентов анализируемых насекомых оказались возбудителями чумы.

В связи с этим Роспотребнадзор настоятельно рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.