Злоумышленники из Перми собрали 7 миллионов рублей от имени Маргариты Симоньян

Пермь. Пермский край. Трое жителей Перми подозреваются в хищении средств, пожертвованных доверчивыми гражданами якобы для нужд участников СВО. Деньги собирались при помощи фейковых каналов главного редактора RT Маргариты Симоньян, сообщает Федеральное агенство новостей.

Злоумышленники размещали объявления о сборе донатов на покупку техники для военнослужащих в мессенджерах. В итоге на счета аферистов поступило более 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Когда Маргарита Симоньян узнала о произошедшем, она поблагодарила полицию и попросила подписчиков своего Telegram-канала соблюдать бдительность и не переводить деньги незнакомым людям.