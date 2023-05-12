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Злоумышленники из Перми собрали 7 миллионов рублей от имени Маргариты Симоньян

11:54, 12 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Злоумышленники из Перми собрали 7 миллионов рублей от имени Маргариты Симоньян
11:54, 12 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
228
0
#Пермский край\n#полиция\n#СМИ\n#журналисты\n#СВО\n#задержание\n#хищение\n#мошенничество
Фото: vk.com/rt_russian
228
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Доверчивые граждане переводили деньги якобы на нужды СВО.

Пермь. Пермский край. Трое жителей Перми подозреваются в хищении средств, пожертвованных доверчивыми гражданами якобы для нужд участников СВО. Деньги собирались при помощи фейковых каналов главного редактора RT Маргариты Симоньян, сообщает Федеральное агенство новостей.

Злоумышленники размещали объявления о сборе донатов на покупку техники для военнослужащих в мессенджерах. В итоге на счета аферистов поступило более 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Когда Маргарита Симоньян узнала о произошедшем, она поблагодарила полицию и попросила подписчиков своего Telegram-канала соблюдать бдительность и не переводить деньги незнакомым людям. 

11:54, 12 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
228
0
#Пермский край\n#полиция\n#СМИ\n#журналисты\n#СВО\n#задержание\n#хищение\n#мошенничество