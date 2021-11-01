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Во Пскове самолет при посадке врезался в косулю

17:53, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Во Пскове самолет при посадке врезался в косулю
17:53, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
67
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#Псков\n#аэропорт\n#происшествие\n#авиация\n#самолет\n#животные
Фото: pixabay.com
67
0

Животное выбежало на аэродром, проводится проверка.

Псков. Псковская область. Дикое животное выбежало на взлетно-посадочную полосу аэропорта в Пскове во время посадки авиалайнера. В результате произошло столкновение, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. Посадку осуществлял самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут рейс» сообщением Москва — Псков. На борту находились 96 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из людей не пострадал. О судьбе животного (как предполагают, косули) не сообщается.

Отмечается, что отклонений в работе воздушного судна и его параметров зафиксировано не было. Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием проводит Псковская транспортная прокуратура.

17:53, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#Псков\n#аэропорт\n#происшествие\n#авиация\n#самолет\n#животные
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