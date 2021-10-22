Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Не менее 7 рабочих погибли при взрыве на пороховом производстве в Рязанской области

11:37, 22 октября, 2021
Евгений Кандаков
Не менее 7 рабочих погибли при взрыве на пороховом производстве в Рязанской области
11:37, 22 октября, 2021
Евгений Кандаков
69
0
#Рязанская область\n#МЧС\n#гибель людей\n#трагедия\n#пожар\n#взрыв
Фото: 62.mchs.gov.ru
69
0

Судьба 9 остается невыясненной, пострадали 10, одного госпитализировали.

Лесной. Рязанская область. При пожаре в пороховом цехе в Рязанской области погибли как минимум 7 человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пропавшими без вести числятся 9 рабочих. Пострадали 10 человек, одному потребовалась госпитализация.

Взрыв прогремел 22 октября в пороховом цехе ФГУП «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. Возникший при этом пожар уже локализован, угрозы другим цехам производства и жителям близлежащих домов нет.

В числе версий случившегося называют нарушение технологических процессов.

11:37, 22 октября, 2021
Евгений Кандаков
69
0
#Рязанская область\n#МЧС\n#гибель людей\n#трагедия\n#пожар\n#взрыв
?>