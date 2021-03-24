При столкновении грузовика и легковушки в Башкирии пострадали 5 детей

Спасателям пришлось деблокировать их из поврежденной машины.



Матраево. Башкирия. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Зилаирском районе Башкирии, неподалеку от Матраево. Среди пострадавших – 5 детей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Всего в столкнувшихся машинах находилось 7 человек. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших. Детей отправили в больницу, 3 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.