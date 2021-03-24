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При столкновении грузовика и легковушки в Башкирии пострадали 5 детей

09:57, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
При столкновении грузовика и легковушки в Башкирии пострадали 5 детей
09:57, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
537
0
#Башкирия\n#авария\n#дети\n#МЧС\n#ДТП
Фото: 02.mchs.gov.ru
537
0

Спасателям пришлось деблокировать их из поврежденной машины.

Матраево. Башкирия. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Зилаирском районе Башкирии, неподалеку от Матраево. Среди пострадавших – 5 детей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Всего в столкнувшихся машинах находилось 7 человек. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших. Детей отправили в больницу, 3 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

09:57, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
537
0
#Башкирия\n#авария\n#дети\n#МЧС\n#ДТП