Генпрокуратура проверит информацию об отпуске воды по талонам в Архангельской области

На один талон можно было получить 20 литров.



Москва. В Генпрокуратуре заявили о проверке фактов выдачи воды жителям Архангельской области по талонам. Как сообщается на сайте ведомства, информация об этом появилась в интернете.

Воду по талонам коммунальная организация отпускала жителям поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас, а также кооператива «Лето». Причиной перебоев послужило отсутствие систем водоснабжения в населенных пунктах.

В настоящее время ведется мониторинг ситуации. Проверку поручили провести прокурору Архангельской области. Если информация подтвердится - будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В соцсетях сообщается, что речь идет о компании «РВК-Архангельск». За кубометр воды она взимала с потребителей 353 рубля. По одному талону можно было приобрести 20 литров.